Monastero. Tra le donazioni c’è il Dalai Lama

Una donazione da Sua Santità il Dalai Lama come contributo alla realizzazione del monastero che nascerà a Pomaia, sulla roccia, come i monasteri tibetani. "A seguito dell’incontro di Dharamsala dello scorso maggio, Sua Santità ci aveva già fatto dono di una bellissima statua di Buddha Shakyamuni - sottolinea l’associazione di monaci Shanga Onlus - A pochi mesi da quell’incontro abbiamo ricevuto un altro e inaspettato regalo, una preziosa donazione che rafforza la fiducia nel nostro progetto e ci incoraggia a proseguire nella raccolta fondi.n Cogliamo l’occasione per rinnovare la nostra più sincera gratitudine e riconoscenza per tutti i donatori, gli amici del progetto del monastero e coloro che vorranno unirsi nella realizzazione concreta di questo luogo di pace, di preservazione degli insegnamenti e di crescita spirituale". I passaggi verso la creazione del primo monastero buddhista tibeano in Italia entrano nel vivo: il 27 settembre alle 9.30 ci sarà la benedizione pubblica del terreno della collina del monastero, robattezzato dal Dalai Lama Lhungtok Choekhorling. Khen Rinpoche, l’abate che viene dal Nepal. insieme ai suoi monaci officeranno i rituali propedeutici, previsti come da tradizione, per l’avvio dei lavori del monastero. Un rito sacro che celebra u nuovo inizio: la costruzione del monastero che ospiterà monaci e monache.Un luogo sacro, come i monasteri tibetani, a pochi passi dall’istituto Lama Tzong Khapa, il cuore del buddhismo tibetano in Europa.