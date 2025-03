Modartech cerca nuovi talenti. Open day e borse di studio

Saranno cinque giornate per respirare l’energia della moda e del design, vivere laboratori, workshop e lezioni nei luoghi dove nascono le idee ed il talento prende forma. È l’opportunità offerta da Istituto Modartech, per entrare in contatto con le discipline creative e mettere alla prova la propria passione attraverso la partecipazione ad open day e giornate di formazione che garantiscono l’accesso ad agevolazioni e borse di studio a parziale copertura della retta dei corsi di laurea triennale in Fashion Design o Communication Design. Tra queste, un’opportunità rivolta agli studenti delle classi III e IV superiore arriva da Modartech experience, il bando per vivere due giorni da protagonisti all’interno delle aule della Scuola di Alta Formazione di Pontedera frequentando workshop e laboratori con docenti esperi del settore e svolgere veri e propri progetti in ambito moda e comunicazione. Un’opportunità offerta ad un numero limitato di studenti, ai quali viene richiesta la presentazione di un progetto creativo che permetterà, per i vincitori, l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 2.000 euro e due giorni da vivere all’interno di Istituto Modartech, alla fine delle lezioni, il 7 e 8 luglio. Per partecipare al bando c’è tempo fino al 31 marzo. Sono rivolte invece agli studenti che frequentano il V anno delle superiori, o ai già diplomati, le 20 borse di studio messe in palio, per un valore complessivo di 73.500 euro. Tutti i dettagli saranno diffusi nella presentazione del bando, prevista per venerdì 4 aprile, alle 16,30, in modalità online. Infine gli open day: giovedì 10 aprile (ore 15.30) in modalità online e venerdì 11 aprile (ore 15.30), in presenza. Sabato 12 aprile, alle 10, sarà invece possibile partecipare all’open day. Info su www.modartech.com.