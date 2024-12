Mini: "Terminiamo i lavori. Non ci prendiamo meriti"

CASTELFRANCO

"Nonostante l’onestà dell’amministrazione Mini, che nello spiegare ai cittadini che tipo di interventi verranno fatti all’incrocio del cimitero di Castelfranco abbia sottolineato come ’tutti questi lavori erano stati previsti dall’amministrazione Toti e verranno portati a compimento dalla giunta Mini’ il consigliere di minoranza Federico Grossi recrimina una presunta appropriazione indebita che proprio non c’è stata". Lo precisa il Comune di Castelfranco in una nota. "Il consigliere Grossi continua a dimostrare solo rabbia derivante da una cocente sconfitta elettorale – le parole del sindaco Fabio Mini – Ci accusa di prenderci il merito e di fare lavori progettati dalla sua amministrazione, quando noi stiamo solo comunicando ai cittadini i lavori in corso, semmai abbiamo il merito di portarli a termine. Lui stesso ricorda che il fosso tombato è un progetto del 2021, siamo nel 2024 e siamo noi che lo terminiamo. Ci accusa di rinnegare grandi opere, proprio colui che ha lasciato incompiuto piazza Garibaldi, la piscina ed il campanile?".