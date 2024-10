Mezzo secolo di Shalom. Il successo del concerto

Un successo il concerto per la pace promosso da Shalom nel 50esimo della sua fondazione. Oltre cento tra coristi e orchestrali hanno eseguito – in San Francesco – di Giacomo Puccini l’elegia “Crisantemi“ e la messa a quattro voci con orchestra. Eseguito un brano inedito del giovane compositore Giacomo Petrucci e, a conclusione, in prima assoluta, l’inno "Tu sei la speranza del mondo" per il giubileo 2025 con il testo di don Salvatore Savaglia, la musica di Carlo Fermalvento e l’orchestrazione del giovanissimo Francesco Boddi.

Il concerto ha visto unirsi voci e strumenti che provengono dal nostro territorio: La Chamber Anima Orchestra costituitasi per l'occasione e formata da valenti professori che hanno collaborato e collaborano tutt'ora con le più importanti orchestre italiane. A conclusione, il fondatore don Andrea Cristiani – parroco della Collegiata di Fucecchio – ha esaltato l'arte musicale perché potente veicolo di unione universale e di preghiera. Presenti l'assessore alla cultura Matteo Squicciarini, il presidente di Shalom Vieri Martini, la Contrada Caracosta di Cerreto Guidi.