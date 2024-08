Mezzo secolo di sagra della patata. Musica, buon cibo e divertimento

SANTA MARIA A MONTE

Patate e cucina toscana. Musica, divertimento e tombola. La cinquantunesima edizione della sagra della patata di Santa Maria a Monte da domani al 20 agosto. E’ una delle sagre più vecchie della provincia di Pisa con protagonista il tubero più famoso del mondo che a Santa Maria a Monte da sempre trova il suo terreno ideale. Il nuovo consiglio del comitato Fiera dell’Assunta, che dal 1972 organizza la sagra della patata, sta dando ottimi risultati, con una bella squadra di donne e uomini che hanno il solo scopo dar di valorizzare la patata di Santa Maria a Monte e il territorio. Il cantiere per l’installazione delle attrezzature è stato aperto la scorsa settimana dopo il mercato e ogni giorno i volontari hanno allestito gli stand che quest’anno subiscono una modifica. Il tradizionale Padellone utilizzato per friggere quintali di patate non si trova più sul marciapiede sotto i platani dell’area a girardino di piazza della Vittoria, ma è stato posizionato a fianco del circolo Acli. Questo perché sulla piazza è ancora allestito il cantiere per i lavori di riqualificazione dell’area fermi per problemi al muro di retta della collinetta dove si trova la filiale della banca Credit Agricole. Sul palco si alterneranno gruppi musicali di qualità. Domani sera i Killer Queen, il 17 Alessandro Paci, il 18 Pooh tribute band. Il 19 agosto Fiera dell’Assunta di cui si parla già nello statuto comunale del 1399. Allieterà la serata Enrico Rosteni, a seguire grande tombola. Il 20 gran finale con Marco Bresciani dj. Questa edizione della sagra è dedicata a Renato Cetti, ex presidente e a Carlo Nuti detto Carlese, deceduti qualche mese fa. Bus navetta gratuito da Ponticelli (zona stadio) al centro in collaborazione con la Misericordia e Pubblica Assistenza.