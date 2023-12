Messaggio di conforto del vescovo: "Non siete soli: Dio è con voi. E riesce a spezzare tutte le catene"

Cercare Gesù, il suo messaggio universale di pace e conforto, anche nelle cavità più dolorose della vita. E’ il messaggio per la solennità del Natale che arriva dal vescovo, monsignor Roberto Campiotti nella lettera che apre allo spirito di misericordia e fede nei cuori della comunità. Dalle tenebre, scorgere così una luce, quella Luce che irradia quando ogni anima si sente avvolta dal buio."La ricorrenza annuale del Natale non deve, a causa dell’abitudine, oscurare nei nostri cuori e nelle nostre menti la consapevolezza che quanto accaduto duemila anni fa - la nascita di Gesù Cristo - è un avvenimento che ha cambiato radicalmente la condizione umana ed è ancora efficace, ha una capacità di rinnovare la nostra vita anche oggi - scrive il vescovo - Nessuno si senta escluso da questa possibilità di cambiamento e di rinnovamento poiché ciascuno, qualunque sia la sua condizione spirituale, sociale e materiale è grande e prezioso agli occhi del Signore. Egli nasce nella nostra natura umana per ciascuno di noi per liberarci dal potere delle tenebre e donarci la vera libertà per edificare nel bene la nostra vita. Spesso brancoliamo nel buio ed attraversiamo le vicende della vita con insicurezza, fatica e dolore. Penso a chi è senza lavoro, a chi è colpito da gravi malattie, a chi nella propria casa si trova nella solitudine, a chi è nel dolore perché la morte lo ha colpito nei suoi affetti più cari". Anche nelle più atroci sofferenze, " se accogli l’annuncio, che si rinnova, della nascita di Cristo Gesù, diventa conforto in queste notti dell’esistenza, perché non le stai attraversando da solo: c’è Dio stesso che le attraversa con te - è un messaggio denso di significati, quello del vescovo - Facendosi uomo, Dio è diventato Colui che conosce la via che passa anche attraverso il dolore e la morte; che passa con te anche attraverso le solitudini più immense. Gesù è la luce vera che illumina ogni uomo che a Lui spalanca il suo cuore e lo accoglie. Tante sono le nostre schiavitù personali e sociali dalle quali non siamo capaci di liberarci. Non solo ogni persona ma anche ogni comunità e popolo porta in sé catene che non riesce a spezzare". Cristo che ha la capacità e la forza di "condurci alla vera libertà per compiere il bene per noi e per i nostri fratelli uomini. Cercate il Signore Gesù là dove si fa trovare e vi aspetta, a Lui spalancate il vostro cuore e la vostra vita".