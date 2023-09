Messa d'accoglienza col vescovo a Orentano: due nuove comunità religiose

Il vescovo Giovanni ha presieduto la concelebrazione della messa di ringraziamento e saluto alle due nuove comunità religiose che presteranno servizio nella Diocesi in collaborazione con la Fondazione Madonna del Soccorso. Si tratta della comunità di 3 suore Canonichesse dello Spirito Santo che presteranno servizio nella struttura sanitaria di cure intermedie Maria Regina di Orentano e la comunità di tre suore Serve del Cuore Immacolato di Maria che presteranno servizio alla scuola Carlino Paganelli di Staffoli di recente passata in gestione alla stessa Fondazione. Presenti numerosi sacerdoti e le altre comunità religiose che operano con la Madonna del Soccorso, personale, ospiti delle varie strutture e parrocchiani. Il vescovo Giovanni e tutti i presenti hanno portato il Santissimo Sacramento nella cappella delle Suore Canonicesse e benedetto la stessa Cappella. "Si è trattato di una giornata di grande gioia, preghiera e ringraziamento per il dono straordinario di queste due preziose comunità religiose che arrivano in diocesi e si mettono al servizio del prossimo negli ospedali e nelle scuole in un momento storico dove, normalmente, le comunità religiose di solito chiudono", commenta Riccardo Novi, direttore della Fondazione Madonna del Soccorso presieduta da don Mario Brotini.