Mercato del mattone in ripresa. I piccoli borghi battono la città. A Peccioli prezzi in salita del 43%

Tassi di interesse sui mutui in continua discesa. E prezzi delle abitazioni che salgono, ma non troppo. Tranne alcune eccezioni. Fattori che, a vario titolo, stanno sostenendo il mercato immobiliare. A Pontedera il prezzo medio è 1.651 al metro quadro, con un aumento del 8,69% rispetto a luglio 2023, quando i mutui erano alle stelle. Tant’è che questo è il prezzo più alto negli ultimi due anni. Il mese scorso – secondo i dati di Immobiliare.it - il prezzo richiesto per gli immobili in vendita è stato più alto nella zona Santa Lucia, La Borra, con 2.413 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona centro con una media di 1.388 al metro quadro.

Segno meno invece a Ponsacco: 1.465 euro al metro quadro, con una diminuzione del 1,15% rispetto ad un anno fa e poco più alto della quotazione più bassa degli ultimi due anni. Sostanziate stabilità a Calcinaia con 1.802 euro al metro quadro, con un aumento del 1,64% rispetto a dodici mesi indietro. Regista invece una crescita significativa Bientina: 1.844 euro al metro quadro, con un aumento del 9,70%.

Ora uno sguardo ai piccoli Comuni della Valdera che stanno diventando sempre più appetitosi sul mercato. La vera esplosione la registra Peccioli, spinta sicuramente da un modello di gestione che è riuscita a valorizzarne tutte le sue caratteristiche: a luglio per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.683 al metro quadro, con un aumento, addirittua, del 49,73% rispetto a luglio 2023. Oggi a Peccioli le case costano oltre 600 euro in più al metro quadrato di un anno e mezzo fa.

Dietro c’è Palaia, altro territorio che sta puntando moltio sul turismo: prezzi medi di 1.598 al metro quadro, con un aumento del 23,02% sul raffronto di un anno fa. Molto bene anche Chianni: per gli immobili rin vendita sono richiesti in media 1.819 euro al metro quadro, con un aumento del 12,49%. Resta stabile la Terra del Silenzio: a Lajatico sono chiesti in media 1.331 al metro quadro, con un aumento del 0,45%. Bene anche Terricciola: qui c’è una media stimata di 1.224 euro al metro quadro, con un aumento del 5,34% sul luglio dell’anno scorso. Prezzi stabili a Crespina (siamo a 1.374 al metro quadro) e lo stesso a Fauglia (1.482 al metro quadro). Il valore degli immobili tiene bene anche a Capannoli: quotazioni medie di 1.341 al metro quadro, con un aumento del 8,76% rispetto ad un anno fa. Così con i primi tagli ai tassi molti che lo avevano abbandonato hanno recuperato il progetto di acquisto, cercando un immobile che risponda alle loro necessità abitative. L’offerta sul mercato c’è e la nuova fase di richiesta consente agli immobili di tenere beneil prezzo o salire in maniera sostanziale quando un determinato territorio ha manifetato la forza del suo appeal. Come i centri minori della Valdera.

Carlo Baroni