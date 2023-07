Medaglia d'Oro a Santa Croce: Giulia Taddeucci Campionessa del Mondo

Orgoglio anche per il Comprensorio. Una medaglio d’oro che è nata anche tra Santa Croce e Fucecchio. La vittoria della fiorentina Giulia Taddeucci (e degli altri componenti della staffetta mista 4x1500 Barbara Pozzobon, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri) ai mondiali di nuoto di Fukuoka è stata costruita anche grazie ai tanti allenamenti che la nuotatrice azzurra della Team Nuoto Toscana Empoli ha svolto nella piscina intercomunale. E non appena è arrivato il successo iridato, il suo allenatore Giovanni Pistelli ha immediatamente ringraziato il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, la sindaca di Lastra a Signa, Angela Bagni, e la Livorno Aquatics per aver concesso gli spazi nei propri impianti. Spazi dove Giulia Taddeucci ha potuto allenarsi in vista dei mondiali.

“E’ un onore per noi - dice il sindaco Spinelli, anche a nome del Comune di Santa Croce sull’Arno - ospitare nella nostra bella piscina intercomunale una campionessa che ha portato l’Italia sul tettodel mondo". "Quando ci è stata fatta la richiesta ci siamo immediatamente attivati per poter dare a Giulia gli spazi necessari a sostenere i suoi allenamenti – prosegue – . Non è così semplice come può sembrare visto che nel nostro impianto vengono svolte tantissime attività ma parlando con Giovanni Pistelli, direttore tecnico della Tnt, abbiamo capito subito che eravamo di fronte ad una nuotatrice di livello internazionale e così ci siamo impegnati per poterle offrire uno spazio adeguato nella nostra piscina".