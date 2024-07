Mazzeo e la richiesta di espulsione: "Pieno diritto a restare nel Pd"

"Penso che Alessandra Nardini abbia piena dignità di stare nel Pd e questa continua contrapposizione che si prova a raccontare anche rispetto a me va assolutamente superata, ognuno deve fare la propria parte". Parole e musica di Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana e leader pisano dei riformisti dem, che dice la sua sul Capannoli-gate, dopo la nuova richiesta di espulsione dell’assessora regionale avanzata alla commissione provinciale di garanzia del partito avanzata dai vertici dem capannolesi, accusando lei e i genitori di avere lavorato con il Pd per sostenere la candidatura a sindaco di Arianna Cecchini, eletta poi per il terzo mandato dopo che il Pd aveva scelto di puntare su Barbara Cionini. Sulla vicenda anche il Pd regionale ha provato a spegnere le polemiche.

"Il partito a livello locale - ha detto Luca Sani, responsabile organizzativo dei dem toscani - farebbe bene a interrogarsi sul risultato conseguito nelle urne piuttosto che proporre epurazioni".

"Penso che questa polemica nata per divisioni familiari e cresciuta con alcuni media - ha aggiunto Mazzeo - faccia male al Pd. Ma soprattutto penso che ognuno di noi debba passare le proprie giornate a dare risposte ad esempio sull’autonomia differenziata, sulle liste di attesa in sanità, sulle questioni ancora aperte sul diritto allo studio e l’università. Dobbiamo occuparci dei temi - conclude Mazzeo - perché la gente ci valuta su questo. Messa via questa osservazione penso anche che noi abbiamo la necessità di costruire un Partito Democratico sempre più unito e forte. E quindi al lavoro a fianco del presidente Eugenio Giani e del segretario regionale del Pd Emiliano Fossi perché dobbiamo preparare i prossimi anni di governo di questa Regione, il resto sono inutili polemiche che metterei da parte". A Capannoli però il fuoco cova sotto la cenere e infatti Simona Salvadori, segretaria dem del circolo di Santo Pietro Belvedere attacca l’assessora regionale proprio sotto il post da lei dedicato alle polemiche capannolesi sulla sua pagina Fb: "L’assessora Nardini rispetti le regole democratiche del Pd. Siamo stufi degli attacchi giornalieri portati avanti da persone livorose che indossano le giacchette della politica e che usano i giornali anziché confrontarsi nelle stanze del partito locale. Continui a occuparsi dei compiti a lei assegnati a livello regionale, noi continueremo la nostra azione politica, congiuntamente con i partiti di sinistra della coalizione, per proseguire il progetto politico in cui crediamo".

Gabriele Masiero