Marito minaccia la moglie che ha un malore, il figlio di 8 anni chiama il 118 e la salva

Pisa, 18 marzo 2024 – Quando ha visto la mamma sentirsi male dopo la violenta discussione con il padre, ha chiamato i sanitari del 118 e fatto in modo che potessero soccorrerla in tranquillità. Il protagonista della storia, accaduta in provincia di Pisa, è un bambino di 8 anni: è stato lui a comporre il numero dell’emergenza e a chiedere aiuto dopo l’ennesima discussione che la donna aveva avuto con il padre.

I due, come riporta l'edizione locale de Il Tirreno, sarebbero in fase di separazione. L'altra sera il padre ha litigato con il figlio più grande, costringendo la moglie ad intervenire per evitare che la situazione precipitasse. Le sue parole non lo avrebbero calmato, tanto che l'uomo, già denunciato in passato dalla donna, se l'è presa anche con lei, che subito dopo è stata colta da un malore.

L'avrebbe addirittura minacciata e strattonata, fino a quando non è crollata, priva di forze. Il bambino non si è dato per vinto: ha fatto in modo che la mamma non subisse altro male e potesse essere soccorsa. Ha telefonato al numero dell'emergenza. All'arrivo del 118 e delle forze dell'ordine ha chiesto di poter salire con la mamma sull'ambulanza e le ha tenuta per mano per darle coraggio. Prima ancora ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni del fratello, rimasto a casa con il padre e i carabinieri. Per la donna, dopo le prime cure al pronto soccorso di Pontedera, si è aperto il percorso protetto, previsto nei casi di violenza di genere e in famiglia.