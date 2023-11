Manifestazione in piazza Curtatone per la pace nella striscia di Gaza Domani, 3 novembre, in Piazza Curtatone e Montanara a Pontedera, centinaia di associazioni invitano i cittadini a partecipare al presidio per chiedere la cessazione della violenza tra Israele e Palestina. Un'alta percentuale di donne e bambini sono vittime delle stragi. #Pace #Cooperazione #Violenza