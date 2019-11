Volterra (Pisa), 17 novembre 2019 - In Valdicecina, grossi disagi in località Verde Oasi, lungo la Ss68, fra Saline di Volterra e Ponteginori. Il fiume Cecina è esondato nei campi. Le squadre di vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime luci dell'alba. In località Verde Oasi le squadre dei vigili del fuoco hanno tratto in salvo pecore e maiali rimasti imprigionati dall'acqua. Difficile anche la situazione a Volterra, dove un grosso pino si è abbattuto a terra in ospedale, di fronte al reparto di chirurgia.

