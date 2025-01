Lutto nel mondo imprenditoriale. È morto a 77 anni Guido Lapi

SANTA CROCEIl mondo imprenditoriale del comprensorio del Cuoio in lutto per la scomparsa di Guido Lapi, imprenditore conciario, figlio di uno dei fondatori del Gruppo Lapi, Francesco, e nipote del Guido Lapi capostipite della società che conta oltre 70 anni di storia. Lapi si è spento nella serata di giovedì a 77 anni a Santa Croce, cittadina dove era nato e aveva sempre vissuto. Ha fatto parte del Gruppo Lapi affiancando suo fratello Roberto (attuale presidente di Lapi Group) alla guida di una società che ha saputo espandersi e differenziarsi negli anni, sia nel mondo della chimica conciaria, da cui tutto è partito, sia in altri settori industriali, come quello conciario e delle gelatine. Guido Lapi era molto attivo nella vita conciaria pontaegolese, dove aveva contribuito a fondare, ormai 40 anni fa, la conceria Gi.Elle.Emme di cui, già da alcuni anni, aveva lasciato la guida al nipote Tommaso, mentre suo figlio Francesco (vicepresidente di Lapi Group) porta avanti le redini dell’area Chimica del gruppo. Guido Lapi portava avanti una grande passione per i cani e per la caccia. Nella cinofilia aveva fatto gare internazionali rappresentando l’Italia in varie competizioni e riscuotendo grosse soddisfazioni. Lascia la moglie Giuliana e i figli Guja e Francesco, a cui si unisce nel cordoglio tutto il resto della famiglia. Ricorda Lapi il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola di cui è stato consigliere dal 1987 al 2011: "Ha lasciato un’impronta indelebile nel settore contribuendo in maniera significativa all’evoluzione e alla crescita di un comparto tanto radicato e fondamentale per l’economia locale grazie a un impegno costante e una visione innovativa che lo ha reso un punto di riferimento per tutti coloro che operano nel mondo della concia". Lapi è stato anche consigliere del Consorzio Cuoiodepur dal 1995 al 2013. Messaggi di cordoglio alla famiglia anche da parte dei sindaci di Castelfranco e Santa Croce, Fabio Mini e Roberto Giannoni. Funerale stamani alle 11 nella chiesa di Santa Croce.