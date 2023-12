Luci accese in ritardo: "Prima abbiamo pensato agli alluvionati"

Luci di Natale accese in ritardo. Volutamente in ritardo. "Nessuno sapeva niente, infatti ci sono state alcune lamentele, che si sono placate alla spiegazione del nostro operato – dice Giovanni Settesoldi, presidente del Ccn –. Siamo contenti di aver dato un contributo a molte aziende mettendo gli addobbi natalizi in ritardo. Si, perché avevamo preventivato l’accensione due settimane fa durante la festa per i bambini, purtroppo l’alluvione ha colpito duro e non ce la siamo sentiti di imporre la nostra priorità su quello che stava accadendo". "Questo ci ha fatto desistere ad essere frettolosi e con gioia abbiamo deciso che potevamo attendere per istallarle le luminarie – conclude – Questo per rispetto di coloro che sono stati alluvionati, per amore verso quelle persone che hanno perso tutto o tanto dopo i giorni del temporale".