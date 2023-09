Loris Martignoni di nuovo in corsa a Pomarance? "Vedrò cosa decide la lista civica..."

Una candidatura tris a sindaco di Loris Martignoni? Non è confermata. Ma neppure smentita in maniera categorica dal diretto interessato. Il toto nomi per le amministrative 2024 nel Comune di Pomarance al momento consegna Martignoni fra i politici più corteggiati nella rosa dei papabili candidati alla poltrona di primo cittadino. Corteggiato anche dal Pd, che,senza alcuna dichiarazione ufficiale, sembra fare il filo all’ex sindaco che ha governato per 10 anni il Comune geotermico più importante della Toscana. "Candidarmi con il Pd? A mio avviso si sta scatenando un toto nomi che per non è del tutto attinente - sottolinea Martignoni - detto ciò, posso fare il pensionato e il nonno a tempo pieno, ma vedrò cosa deciderà la lista civica che ho contribuito a creare anni fa, Insieme per Cambiare".

Una compagine senza bandiere di partito, che potrebbe ricandidare l’attuale sindaca Ilaria Bacci ma, come detto, un clamoroso ritorno in campo dell’ex sindaco Martignoni non è una narrazione politica così siderale dalla realtà. La situazione nel Comune geotermico, va detto, non è delle più rosee: in ballo ci sono le questioni spinose della geotermia, vedi il decreto Fer2 fermo dal 2019, la faccenda della scadenza delle concessioni, anche se prorogata dal governo fino a dicembre 2025. E ancora, la crisi che ha travolto Cosvig con i vertici azzerati e un’altra azienda pubblica, la Ges, il cui futuro pare traballare, da quanto appreso. "Da 53 anni mi occupo di questo territorio, che non smette mai di ammaliarmi e che amo visceralmente - riprende Martignoni - Quindi resto disponibile, senza la presunzione di primeggiare o di superare qualcuno, ma solo con il desiderio di continuare a lavorare sodo per questa zona. E sarei felice se la mia lista civica mi chiedesse di dare una mano".

I.P.