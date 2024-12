Lo sport dal cuore grande. Raccolta di giocattoli per le famiglie bisognose

Si rinnova l’impegno solidale della Bellaria in occasione delle festività natalizie. Si chiama School 4all ed è una raccolta di materiale scolastico e giocattoli organizzato dal gruppo sportivo Bellaria di Pontedera, da Croce Rossa Italiana e Didattica Toscana. Un’iniziativa che la società porta avanti da anni a sottolineare l’impegno solidale all’interno della comunità.

"Anno dopo anno — racconta il presidente Christian Martini — portiamo avanti questa iniziativa che riscuote sempre molto successo. Nel periodo natalizio raccogliamo materiale di cancelleria a cui nel tempo abbiamo aggiunto anche la raccolta dei giocattoli. Fino al 6 gennaio si può contribuire alle donazioni che noi a poco a poco diamo alla Croce Rossa che si occuperà della distribuzione a seconda delle esigenze. Abbiamo pensato di donare anche giocattoli per poter regalare un segno del Natale anche a chi è più in difficoltà". Come funziona? Ognuno potrà contribuire alla raccolta donando giocattoli in buono stato e oggetti di cancelleria il lunedì e il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 nei locali della Bellaria. Il materiale raccolto sarà poi distribuito ai bambini meno fortunati, supportati dal servizio sociale del Comune di Pontedera. Un’iniziativa che va a rispondere a delle esigenze concrete di alcune famiglie del territorio. Un modo pratico per permettere ai bambini e alle bambine che vivono in condizione di fragilità di poter avere gli strumenti per imparare, colorare, disegnare e giocare per un gesto di solidarietà che passa da penne, matite, quaderni ma anche da bambole e costruzioni. Uno scambio a distanza e anonimo tra bambini della stessa comunità tra chi dona e chi riceve. "Grazie alla Bellaria — ha detto l’assessore Mattia Belli, in rappresentanza del Comune di Pontedera — per l’impegno nel portare avanti iniziative solidali di questo tipo a dimostrazione della grande forza del tessuto associativo di Pontedera, un bene prezioso che favorisce legami e collaborazioni importantissime".

