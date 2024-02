Littman a New York racconta Peccioli

Nel suo lungo curriculum dagli interessi multidisciplinari ci sono almeno 150 mostre supervisionate e più di 30 curate direttamente in poco più di 15 anni. Un’esperienza che il critico d’arte e saggista americano Brett Littman ha messo a disposizione di una comunità, quella di Peccioli, per trovare la chiave giusta per raccontare il cuore della Valdera nella Grande Mela. A New York il 19 febbraio verrà inaugurata "Trash to Beauty", letteralmente dal rifiuto alla bellezza. Un’esposizione all’Istituto Italiano di Cultura a New York che arriva in un momento importante per Peccioli.

I riflettori sul borgo, infatti, sono accesi già da settimane grazie allo speciale che la Rai ha dedicato a Peccioli con il concorso del "Borgo dei Borghi". Sono arrivate, poi, la conferma della Bandiera Arancione per il triennio 2024-2026 e la notizia dell’anteprima il 16 marzo de "La Seconda Vita", il film che ha visto come location il territorio pecciolese, al Bif&st Bari International Film&TV Festival. Una grande esposizione nazionale che dal 19 febbraio e fino a maggio avrà anche una vetrina internazionale grazie al lavoro curato da Brett Littman. Newyorkese che ha trascorso un periodo di studio e analisi a Peccioli. Littman ha osservato, intervistato, analizzato, ripercorso la storia del Sistema Peccioli almeno negli ultimi tre decenni. Da qui è nato il percorso che, sulla facciata dell’Istituto Italiano di Cultura e in due sale riservate che si affacciano su Park Avenue, a pochi passi da Central Park, darà vita all’esposizione "Trash to Beauty". "Molte città e municipalità che hanno utilizzato arte contemporanea, architettura o creatività per valorizzare la reputazione, generare turismo e rigenerare le economie di luoghi ’morenti’ – spiega Littman -. In molti casi, però, questi progetti sono come astronavi aliene che atterrano e poi decollano. La storia di come la cultura contemporanea è arrivata a Peccioli e l’impatto che ha avuto segue un modello diverso".