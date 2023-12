L’inaugurazione dei presepi di Roffia. Anche Eugenio Giani al taglio del nastro

Partecipatissima cerimonia di apertura dei presepi nella frazione di Roffia. C’era anche il presidente della Regione Eugenio Giani con Simona Rossetti, presidente dell’ associazione Nazionale Città dei Presepi, Federico Eligi consigliere speciale per i Cammini storici, e il sindaco Simone Giglioli. La mattinata è iniziata nella Chiesa di Roffia con la messa di padre Albino de Giobbi: al termine la cerimonia si è spostata all’esterno dove è stato aperto il presepe inclusivo dedicato ai 100 anni dalla nascita di Don Milani e ai 50 anni della morte di Don Ruggini, realizzato con sagome di legno riciclato da Territorio in Comune di Ponte a Egola. Alla scuola di Don Milani ogni argomento e ogni metodo si rifà al tema dell’uguaglianza, "non si va avanti con la lezione fino a che anche l’ultimo non ha compreso", uguaglianza formativa e culturale, uguaglianza per l’accesso all’istruzione per affrontare la vita. Giani ripercorrendo la storia di Don Milani ha raccontato cosa "ha rappresentato nell’Italia dell’epoca introducendo e il filo conduttore che lo legava a Don Ruggini".