L’ex sindaco Froli scende in campo: "Fauglia sprofondata nel degrado"

"Tutte cose che ci sono a Fauglia le abbiamo fatte noi. Questi le usano, le sfruttano e non sanno mantenerle". Riccardo Froli, farmacista, già sindaco per due legislature, torna in campo per le prossime amministrative. E lancia la sfida. Lo fa a capo di una lista civica che non si rimpiatta dietro un dito: "Siamo una lista civica, certo, ma appoggiata da tutti i partiti della coalizione". Ci sono Fratelli d’Italia, c’è la Lega, c’è Forza Italia, c’è il sostegno di "Noi moderati".

Froli ha le idee chiarissime: "Fauglia è degradata – dice –. Ci sono le strade che chiedono pietà, ci sono Acciaiolo e Valtriano che vanno sott’acqua e devono essere messe in sicurezza, ci sono problemi diffusi e c’è dissesto – aggiunge –. C’è una gestione sbagliata delle scuole. Noi, a tutto questo, vogliamo dare una svolta, non vogliamo continuare ad essere così". Il candidato sindaco ha anche detto che, in caso di elezione, sarà sostenuto da una squadra di livello, di persone competenti, pronte a lavorare per Fauglia. Alla presentazione, ieri, c’erano tutti i big della coalizione. Da tutti un coro: "Froli non ha bisogno di presentazioni, ha già fatto vedere quello che sa fare". E su questo punto l’onorevole Susanna Ceccardi, parlamentare europeo è stata netta: "Froli è stato il primo sindaco non di sinistra, allora non lo conoscevo, ma per me è stato un modello". L’europarlamentare del Carroccio ha sottolineato l’appoggio pieno a questa candidatura per "consentire al centrodestra di riprendersi Fauglia". Elena Meini, esponente regionale, in qualità di commissario provinciale della Lega ha sottolineato: "Noi abbiamo il coraggio di metterci la faccia – ha detto –. Il nostro candidato sindaco e tutta la coalizione. Tanti cittadini in questi anni ci hanno chiesto di riportare Froli alla guida del Comune. Eccolo: ora sta a voi sostenerlo e votarlo".

E così avanti tutti gli altri. Da Raffaella Bonsangue, vice segretario regionale di Forza Italia – che ha sottolineato "Rinnoviamo un percorso con Riccardo"– al senatore Manfredi Pontenti, ai vertici di FdI. Tutti uniti "senza camuffamenti per riportare Fauglia al centrodestra".