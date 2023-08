L’ex poliziotto in cammino Maltempi sulla via della pace Pellegrino speciale in città

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Giuliano Maltempi è un poliziotto in congedo ed un eserto di cammini che ha intrapreso la Via Francigena da Canterbury fino a Roma dove arriverà il 17 settembre. San Miniato è uno dei luoghi più suggestivi e con una ricca storia alle spalle legata proprio alla Via. E qui stasera alle 18 sarà accolto Maltempi che nel suo viaggio è assistito dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di cui è socio. La Presidenza Nazionale di Anps - in considerazione del messaggio mediatico di pace di particolare interesse sociale di cui è portatore Maltempi – lo sostiene o lo sosterrà condividendo con lo stesso lo slogan "Insieme con il Pellegrino sulla via della Pace" e gli presterà assistenza attraverso le strutture sezionali che il pellegrino incontrerà lungo il suo percorso italiano, In questa occasione sarà la sezione di Pontedera ad accogliere – grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e alla collaborazione con Fondazione San Miniato Promozione – il pellegrino Maltempi: all’incontro sono stati invitati (oltre agli esponenti di enti e associazioni locali), il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro e il questore di Pisa Sebastiano Salvo, oltre ai referenti delle associazioni di polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Poco prima – alle 15 circa – le sezioni Anps e i Vespa Club di San Miniato e Pontedera accoglieranno e accompagneranno Maltempi nei suoi ultimi chilometri prima di raggiungere il colle sanminiatese. In sala consiliare San Miniato Promozione apporrà il timbro sul passaporto del pellegrino. Inoltre sono previsti interventi del vicesindaco Elisa Montanelli, dei referenti Anps e di questore e prefetto. "Come Anps Pontedera – sottolinea il presidente Calogero Pace - insieme alle tante associazioni amiche, siamo felici di accogliere il nostro ex collega Maltempi, pellegrino portatore di pace e lotta alla violenza, valori che da sempre hanno contraddistinto l’operato dei poliziotti ed oggi soci di Anps. A San Miniato sarà presente il consigliere nazionale Alfredo Marra, presidente della sezione di Pesaro e Urbino, organizzatrice del Cammino da Canterbury a Roma". Siamo molto felici - aggiunge il sindaco di San Miniato Simone Giglioli - di ricevere questo pellegrino speciale impegnato in viaggio di oltre 2000km portando i valori di pace".

Soddisfazione anche da parte del presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini: "Siamo molto contenti dell’arrivo del pellegrino Maltempi: il nostro ufficio accoglie tutti i giorni pellegrini e pellegrine, italiani, europei e internazionali che scelgono un’esperienza di turismo con forte valore spirituale"