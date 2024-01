Letture ad alta voce in biblioteca

Un fine settimana ricco di iniziative culturali nel Comune di Terricciola: si parte venerdì 12 gennaio nella fascia oraria 17 - 19, alla Biblioteca comunale di Morrona (Via dei Lecci 16), con l’iniziativa Paese mio, Laboratorio di lettura ad alta voce del progetto Leggo per legittima difesa - a cura del Comune in co-progettazione con Pensieri Di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la

compartecipazione economica del Consiglio Regionale - rivolto a partecipanti di ogni età. Il Laboratorio sarà il pretesto per leggere insieme i testi, così da creare uno scambio intergenerazionale.