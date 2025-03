Le nostre emozioni durante la visita a Casa Ilaria

Casa Ilaria è una fucina di progetti: si pratica l’agricoltura bio che viene commercializzata, nel nuovo edificio si sta creando l’area della ristorazione e del turismo solidale, si svolgono attività per l’inserimento lavorativo di disabili e si sperimenta la possibilità di una vita indipendente per chi ha genitori anziani. Non ultima, visto che nasce in nome di una religiosa missionaria, si programmano eventi formativi, culturali e spirituali. Durante la visita a Casa Ilaria abbiamo provato molte sensazioni che ci hanno fatto capire quali sono i principi fondamentali della vita. Quali emozioni abbiamo provato? Sicuramente la gioia, perché Casa Ilaria offre lavoro a ragazzi con disabilità che, dopo la scuola, avrebbero difficoltà ad inserirsi nella vita pubblica. Abbiamo provato anche rabbia perché in Italia non ci sono abbastanza strutture per accogliere e aiutare questi ragazzi. Abbiamo visto la fiducia che i ragazzi nutrono verso gli operatori e l’entusiasmo che dimostrano i volontari verso di loro. Casa Ilaria accoglie anche persone con un passato difficile e i volontari li educano ad una nuova vita senza giudicarli, integrandoli attraverso l’amore per il prossimo e la vita. Quando abbiamo terminato la visita, abbiamo provato dentro di noi una serenità e una calma unite al senso di ammirazione e di ringraziamento verso questa istituzione, perché, in un mondo che offre per la maggior parte esempi di egoismo e di individualismo, Casa Ilaria rappresenta un’oasi di solidarietà, altruismo e amore.