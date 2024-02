Le fiere della moda di Milano. Iniezione di energia alla pelle

Pur nel momento ancora difficilissimo sui mercati, il mese di febbraio che si sta chiudendo ha dato un’iniezione di energia al comparto moda e alla filiera della pelle. I quattro eventi che si sono svolti in contemporanea a Rho Fiera Milano per il lancio delle tendenze per le prossime stagioni si sono conclusi in modo soddisfacente. I dati di chiusura, grazie all’ingresso di operatori esteri, riflettono un trend positivo, un segno tangibile di stabilità in un momento economico complesso: Micam Milano, Mipel, The One Milano e Milano Fashion&Jewels hanno accolto complessivamente 40.821 visitatori professionali, di cui il 45% provenienti dall’estero. In particolare, dall’Unione Europea, Francia, Germania, Spagna e Grecia hanno registrato le migliori performance; dai mercati extraeuropei risultati positivi sono arrivati da Giappone, Cina, Kazakistan e Regno Unito. A completare l’offerta espositiva di filiera, Lineapelle si è svolta in contemporanea. Durante le fiere, i padiglioni sono stati animati non solo da opportunità di business ma anche dalla voglia di innovare: in tutti i settori rappresentati, infatti, si stanno compiendo forti sforzi per rinnovare i processi produttivi con l’introduzione della digitalizzazione e delle ultime tecnologie. Ma questa spinta in avanti non annulla, anzi rafforza, una tradizione radicata nell’artigianato, ancora viva in tutti i settori.