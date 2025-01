Le aziende salvano gli asili: "Soldi per gli orari extra"

MONTECATINI VALDICECINAUna mano tesa dalle aziende private per salvare le scuole dell’infanzia di Montecatini Valdicecina. Sponsor che hanno accolto l’appello lanciato dal sindaco Francesco Auriemma affinché non cadesse la scure dei tagli su uno degli asili comunali, o la struttura di Montecatini o quella di Ponteginori, a causa del numero esiguo degli iscritti. La comunicazione di una possibile chiusura di uno degli asili era giunta a inizio anno scolastico al sindaco che, in prima battuta, aveva chiesto un aiuto alle famiglie per il mantenimento del servizio. Ora lo spiraglio si apre grazie all’intervento economico di alcune aziende private della zona.

"All’inizio di questo nuovo anno scolastico, ho avuto l’opportunità di lavorare insieme al provveditorato agli studi perché scuole dell’infanzia rimanessero aperte. Questa decisione è stata presa con l’obiettivo di supportare le famiglie e rispondere alle loro esigenze, visto che in molti ci avevano fatto sapere quanto fosse importante per loro avere un servizio prolungato per i propri bambini – spiega Auriemma – A causa della riduzione dell’orario scolastico, i bambini uscivano alle 13, fatto che creava difficoltà per molti genitori che lavorano. Ascoltando queste richieste, abbiamo deciso di introdurre un orario extra per consentire ai bambini di rimanere a scuola fino alle 15. Questo servizio è stato possibile grazie al supporto del Comune, che ha accettato di coprire i costi di questa estensione".

Inizialmente era richiesto un piccolo contributo alle famiglie, "Con grande soddisfazione, posso dire che alcuni degli sponsor contattati dall’amministrazione comunale hanno accettato di contribuire al pagamento dell’orario extra - riprende il sindaco - ciò significa che il servizio sarà erogato, per le famiglie, gratuitamente. Questa è una piccola vittoria per tutti noi, un esempio di come, unendo le forze e ascoltando le necessità della comunità, possiamo trovare soluzioni pratiche e soddisfacenti. Continueremo a lavorare insieme per garantire un servizio di qualità per i nostri bambini e per rendere la vita delle famiglie un po’ più semplice".

I.P.