Lavoro e riscatto. L’incontro

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la commissione pari opportunità del Comune di Volterra organizza oggi alle 11 nella sala del Giudice Conciliatore a Palazzo dei Priori, l’incontro dal titolo "Il lavoro come riscatto sociale e autodeterminazione: ma quali scenari per le lavoratrici donne?". L’incontro prevede l’intervento con Federica Marri, esperta in women’s studies e sviluppo, che condurrà una conversazione sulle problematiche connesse al sistema lavorativo attuale, alle difficoltà che vi incontrano le donne, ai nuovi scenari di lavoro domestico delegato spesso a donne migranti.