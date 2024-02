Lavori non in regola, titolare denunciato e multato: "Mancava il piano operativo specifico"

CHIANNI

Il titolare di un’impresa edile è stato denunciato e multato dai carabinieri della compagnia di San Miniato e dai militari dell’Arma esperti in sicurezza nei luoghi di lavoro del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno riscontrato che l’impresario non aveva redatto il Pos (Piano operativo di sicurezza). I controlli sono stati eseguiti in un cantiere edile nel territorio comunale di Chianni.

Ed è l’ennesimo effettuato dai militari della compagnia di San Miniato (competente per territorio anche nei comuni dell’Alta Valdera) in ambito di materia di salute e sicurezza per tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno dell’impiego irregolare di manodopera.

La verifica all’interno del cantiere edile è scattata per iniziativa autonoma dei carabinieri. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa il titolare di cariche di una società edile per non avere redatto il Piano operativo di sicurezza di cantiere che è un documento obbligatorio che tutte le imprese esecutrici di lavori devono redigere prima di iniziare le attività in un cantiere, con l’obiettivo di descrivere le misure preventive e protettive da mettere in atto a tutela dei lavoratori.

Accertata la violazione della normativa di settore, così come previsto dal decreto legislativo 81/2008, i militari hanno proceduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale, elevando ammende amministrative e sanzioni per circa 5.000 euro. La società non potrà riprendere i lavori fino a quando non avrà elaborato il Piano operativo di sicurezza necessario per la prosecuzione dell’attività.

L’operazione messa in atto lunedì dai carabinieri di San Miniato ne segue altre identiche effettuate le scorse settimane. Non più di una settimana fa un’altra impresa, questa volta nel territorio comunale di San Miniato, era finita nei guai per lo stesso motivo. Segno evidente che la mancata compilazione del Piano della sicurezza non è un caso isolato e limitato.