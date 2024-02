Lavori in centro. Nuovi timori sulla tempistica

Il cantiere per il rifacimento di piazza del popolo a San Miniato prosegue, fra i timori di cittadini e commercianti che i tempi possano allungarsi e che i disagi attuali – legati alla chiusura di via Ser Ridolfo per l’intervento davanti il sagrato di San Domenico – non rispettino il cronoprogramma. La fase uno, quella in atto, secondo il progetto, è la più invasiva dell’interno cantiere; per la viabilità, per la sosta, per la vivibilità e la fruzione del centro, per le attività commerciali che, pur in diversa misura, risentono dell’operazione. Intanto – si apprende – cambia la viabilità a partire da martedì 20 febbraio, ma solo per alcuni giorni, fino a venerdì 1 marzo.l traffico proveniente da via Roma, riservato esclusivamente alle autovetture, potrà raggiungere piazza del Popolo, con il seguente percorso: via Roma, via Carducci, piazza Grifoni, via Borgonuovo, via della Cisterna, via San Carlo, Costa Santissimi Cosimo e Damiano, via Battisti, piazza del Popolo. Al riguardo sarà installato un semaforo per consentire il transito a senso unico alternato in via Battisti, dove sarà collocata una lanterna semaforica, a via Conti 25, dove sarà collocata l’altra lanterna semaforica all’altezza di vicolo dell’Inferno. Secondo il programma con la metà di marzo i lavori davanti a San Domenioco dovrebbero terminare. Invece per il termine del cantiere sulla piazza si dovrà attendere il mese di maggio se non emergono intoppi al ritmo di lavorazione. Qualcuno – per rotture idriche – nei giorni scorsi c’è già stato.