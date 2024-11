Lavori di ripristino dell’asfalto. Mini-cantieri fino a fine anno. Oltre quaranta vie interessate

MONTOPOLI

Fino al 31 dicembre il Comune di Montopoli ha messo in cantiere la sistemazione di tratti di alcune strade del territorio comunale per "ripristino pavimentazioni mediante fresatura e asfaltatura". I lavori sono affidati alla ditta Cobesco e per essere eseguiti necessitano di "restringimento della carreggiata". La maggior parte degli interventi è necessaria per ripristinare le "ferite" lasciate dai lavori per gli allacci del gas metano. Così il comandante della polizia municipale di Montopoli, ispettore Luciano Cioni, ha emesso un’ordinanza con la quale regolamenta la circolazione e la sosta nelle strade oggetto dei lavori dalle 8 del 20 novembre alle 18 del 31 dicembre.

"Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale e la tutela del patrimonio comunale e al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni – si legge nel documento – ordina il restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico e il divieto di sosta con rimozione coatta.

Le vie interessate dai lavori sono via Fonda, la zona industriale Fontanelle, provinciale Romanina, provinciale di Giuncheto, provinciale 6, lungarno Guicciarini, piazza Vittorio Veneto, via Aldo Moro, via Gramsci, via Borgo D’Arena, via Bulignano, via Caduti dei Lagher. E ancora, le vie Calabiia, Campania, Rosselli, Cavour, Pavese, Malaparte, Dante, Dei Fiori, Del Molino, Dell’Oasi, Unità d’Italia, via di Sopra, via Falcone e Borsellino, Grazia Deledda, Kennedy, Della Libertà, Milano, Montalto, Mulinaccio, Porta Pisana, Puglia, via Raffaello Sanzio, via Roma, via San Francesco, via San Giovanni, statale Tosco Romagnola Est e Tosco Romagnola Ovest, via Trentino e infine via Vaghera. Sono più di quaranta le strade del comune di Montopoli che fino al 31 dicembre saranno oggetto dei lavori di ripristino di alcuni tratti della pavimentazione. Alla cittadinanza la raccomandazione di porre attenzione ai divieti.