Lavori alla scuola di Capanne Riorganizzazione dei plessi Bimbi trasferiti all’Angelica

di Marcello Baggiani

Ancora un anno di passione per le scuole del Comune di Montopoli. Dopo le non lontane vicende della scuola primaria di Marti trasferita nell’istituto Comprensivo Galilei, a causa di efficientamenti dovuti alle nuove normative anti sismiche, anche il prossimo anno scolastico inizierà non senza strascichi polemici. Tutto dopo la convocazione di ieri di tutti i genitori rappresentati di classe in una riunione tenutasi nel giardino del museo civico dove è stata illustrata loro, dai preposti, la riorganizzazione delle scuole montopolesi. Tra i problemi, anche il calo degli iscritti per la prima classe delle primarie che, da notizie in nostro possesso, non dovrebbe raggiungere nemmeno le settanta unità. Contingenze e problematiche che non potevano che non partorire una nuova organizzazione generale. Ecco che gli alunni della frazione di Capanne saranno spostati in blocco nel plesso di Angelica trovando spazio nei locali della scuola destinati da sempre alla scuola dell’infanzia. Quest’ultima sarà accorpata nel nuovo plesso di Capanne con la medesima destinazione perché ritenuto sottoutilizzato.

"Di fronte alla necessità di trovare una soluzione per i bambini di Capanne – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – ci siamo attivati fin da subito per trovare delle alternative che fossero consone e adeguate. È stata individuata, confrontandoci con la scuola, una soluzione che unisce la risposta a questa necessità con il bisogno di una riorganizzazione più generale dei plessi scolastici, che tenga conto della diminuzione del numero di bambini e della conseguente assegnazione del personale Ata. In base alla nuova riorganizzazione abbiamo eseguito i dovuti sopralluoghi per verificare l’idoneità degli spazi e attivato gli uffici per realizzare i servizi di refezione e trasporto". Ma la riorganizzazione non si è limitata a uno scambio tra Angelica e Capanne poiché tutte le classi del tempo pieno a Montopoli saranno spostate a San Romano; notizia che ha generato non pochi malumori tra i genitori presenti. "Una riorganizzazione – ha detto Alessandra Lupetti, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Galileo Galilei – che tiene conto, oltre che dello spostamento necessario dei bambini di Capanne, anche di altre necessità della scuola".