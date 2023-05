Lavori al ponte, la gara Ma niente soldi dal Pnrr

CALCINAIA

Ponte sull’Arno: seconda fase dei lavori. Messa a posto la stabilità dei piloni, con l’ampliamento delle singole colonne che si innalzano da ognuno dei basamenti, anch’essi rinforzati, il nuovo lotto dei lavori riguarderà l’impalcato e la strada e la realizzazione della pista ciclopedonale sul lato a monte del ponte. In pratica la banchina verrà ampliata e diventerà un corpo a se stante rispetto alla parte carrabile del ponte e consentirà un passaggio esclusivo e quindi più sicuro dei pedoni e dei ciclisti. Il ponte su via Giovanni XXIII – l’unico dell’intero tratto dell’Arno di competenza di un Comune – rappresenta un collegamento fondamentale per il territorio comunale di Calcinaia, ma è anche una infrastruttura a carattere sovracomunale con ripercussioni su tutta l’area della Bassa Valdera e del Lungomonte. Per i lavori relativi alla seconda fase erano attesi anche soldi del Pnrr ma, almeno per il momento, non sembra un’ipotesi percorribile. Mentre è in corso la gara per il secondo lotto. "La gara per il secondo lotto è ancora in fase di aggiudicazione – le parole del sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi – Ma purtroppo non ci sono fondi Pnrr in più. Infatti il finanziamento del Ministero dell’Interno di 1.045.000 euro di cui siamo aggiudicatari è stato dirottato sul Pnrr, li chiamano finanziamenti su progetti non nativi Pnrr, per cui le risorse destinate al nostro Comune rimangono esclusivamente quelle. Per quanto riguarda la gara siamo alle fasi finali, mentre per i tempi di inizio dei lavori ancora non so dire quando perché, oltre alla gara di appalto, dipende anche dalle autorizzazioni del Genio Civile". L’iter, comunque, è in fase avanzata e anche per il secondo intervento sul ponte di Calcinaia è questione di mesi. I dettagli, i tempi e le disposizioni relative alla nuova viabilità saranno rese note quando sarà certa la data di inizio dei lavori.

g.n.