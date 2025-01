Lavori a un elettrodotto. Chiusa via Lungovalle

SANTA CROCE

Per lavori di posa in opera di un nuovo elettrodotto, via Lungovalle a Santa Croce chiude al transito veicolare per alcuni giorni nel tratto compreso tra i numeri civici 5 e 8. Le chiusure sono perviste in questi giorni fino alle 18 di dopodomani, venerdì 31 gennaio e dalle 8 di lunedì 3 febbraio alle 18 di venerdì 7 febbraio "per lavori di posa in opera di un nuovo elettrodotto" che dovrà servire la zona di Santa Croce. "La cittadinanza è invitata a osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione", si legge nella comunicazione che il Comune di Santa Croce ha divulgato tramite il canale WhatsApp. Per chi proviene da Santa Maria a Monte e Castelfranco ed è diretto al Cerri conviene attraversare i ponti su Usciana, Collettore e Antifosso a Castelfranco e raggiungere il Cerri dalla Francesca Bis.