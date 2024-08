Lavori a scuola, duello : "Proposte ai genitori"

L’opposizione sulla gestione dell’anno scolastico che sta per cominciare – alla luce dei lavori che si rendono necessari su un plesso – e Terricciola Sicura parla di "livore nei confronti dell’amministrazione comunale democraticamente scelta dai cittadini" e con una lunga nota puntualizza come sono andate le cose e quali sono le soluzioni. Ricordando anche il lavoro che la giunta Arcenni sta facendo contro l’abbandono dei rifiuti e in nome del decoro urbano.

Ripartiamo dalla scuola. "Mercoledì scorso l’ufficio scuola ha predisposto l’invio della comunicazione con cui si invitano i genitori degli alunni delle scuole primaria e secondaria a un incontro con la giunta e il sindaco per il giorno 4 settembre nella Sala Rossa dell’Ecoteca comunale. "Alle famiglie verranno presentate diverse proposte per la sistemazione degli studenti durante i lavori per la messa in sicurezza del plesso scolastico di via del Chianti – spiega la maggioranza –. Soluzioni che sono state elaborate e studiate dall’amministrazione comunale insieme ai tecnici e ai vertici dell’istituto al termine di confronti e riunioni che si sono susseguiti nelle scorse settimane". Cosa accadrà? E’ possibile che siano necessari spazi or ain uso ad associazioni. "Sono previste anche sistemazioni alternative per le associazioni, nel caso in cui si rendesse necessario l’utilizzo degli spazi attualmente da queste utilizzati – prosegue la nota –. Sbalordisce con l’Unione Democratica si affidi a chiacchiericci e per speculare su temi temi seri come quelli dell’istruzione e della vita delle famiglie. E sbalordisce ancora di più come la lotta all’abbandono dei rifiuti, che l’amministrazione sta portando avanti con controlli e multe venga derisa dall’opposizione con l’agghiacciante espressione: "controllare i cestini dei rifiuti", così come la manutenzione del verde e delle aree giochi venga sminuita e banalizzata con “potare, tagliare erba".

"Avremmo preferito comunicare alla cittadinanza la soluzione definitiva per quanto concerne la riorganizzazione dell’attività didattica al termine del confronto con i genitori, che insieme agli alunni sono i soggetti che hanno l’assoluta e legittima precedenza ad essere informati sulla questione – prosegue la nota –, ma di fronte all’ennesimo tentativo maldestro,nei confronti dell’operato dell’amministrazione comunale, abbiamo ritenuto che questa precisazione fosse necessaria nel rispetto delle bambine e dei bambini delle scuole di Terricciola, dei loro genitori , delle lavoratrici e dei lavoratori degli uffici comunali e dell’istituto che da giorni lavorano con serietà e impegno allo studio e di proposte costruite nell’interesse collettivo".