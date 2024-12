L’apertura del cantiere. Da Fornacette a Pardossi?. Adesso anche in bicicletta

Da Pardossi si potrà raggiungere Fornacette in bicicletta o a piedi in sicurezza ma più in generale ci si potrà immettere in una rete di piste ciclopedonali sempre più estesa, per arrivare a Pontedera, Vicopisano, Buti, Pisa e con la Greenway perfino a Lucca. È stato aperto il cantiere che prevede la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale lunga 180 metri che collegherà la frazione pontederese di Pardossi e Fornacette. Un intervento complessivo completamente a carico del Comune di Calcinaia di 185mila euro, di cui 130mila per i lavori. Se tutto va bene sarà pronta a marzo. Inizialmente l’opera doveva essere realizzata nella golena, proprio lungo il corso dell’emissario con costi però insostenibili per l’amministrazione. Quindi si è deciso di disegnare la nuova tratta a fianco della strada, grazie ad un accordo bonario con i proprietari del terreno che ospiteranno il nuovo percorso ciclopedonale che sarà realizzato con la finitura in asfalto riducendo spese e tempi di realizzazione. Ieri pomeriggio hanno svolto un sopralluogo sul cantiere Giulio Doveri e Mattia Belli, i due assessori competenti rispettivamente dei Comuni di Calcinaia e Pontedera. "Si tratta di un intervento estremamente importante, a cui lavoriamo da tempo finanziato interamente dal nostro ente e che offre una risposta concreta ai residenti di Pardossi e di Fornacette – dice Doveri – Peraltro questa pista ciclopedonale si inserirà in un sistema di ciclopiste di oltre 6 km. che interesseranno tutto il nostro territorio comunale e permetteranno di spostarsi da Calcinaia e Fornacette, ma anche di raggiungere Pisa da un alto e Pontedera dall’altro. Un sistema di mobilità lenta che comprende la ciclopista dell’Arno e la Greenway. Adesso i lavori della ciclopista dell’Arno interessano via della Botte". Soddisfatto per i residenti di Pardossi l’assessore Belli che parla di promessa mantenuta. "Devo ringraziare l’amministrazione di Calcinaia per questo intervento, sono realizzazioni importanti che permetteranno a cittadine e cittadini di utilizzare la bici per i loro spostamenti in assoluta sicurezza".

Luca Bongianni