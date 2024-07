L’ambulanza per il Burkina. La cerimonia della donazione

Una cerimonia importante e un gesto carico di significati. Un ambulanza donata dalla Misericordia di San Miniato è pronta a partire per l’Africa. Alla cerimonia sono intervenuti don Andrea Cristiani iniziatore del Movimento, Marco Micheletti, governatore della Misericordia, Il vice presidente di Shalom Sarjo Tourray, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, e Akille Kafando in rappresentanza di Shalom Burkina. Erano presenti anche il coordinatore zonale delle Misericordie e il comandante dell’Arma dei Carabinieri, Alfieri. L’ambulanza che nel mese di agosto sarà spedita nel paese del sahel, con un container, andrà a servire il carcere minorile di Ouagadougou che è in una situazione sanitaria estremamente precaria e senza nessun mezzo di soccorso. Il P aese vive un periodo particolarmente difficile a causa del terrorismo che accentua ancora di più la povertà già endemica a causa della mancanza di acqua, di scuole e di presidi medici. Un ringraziamento va alla ditta Valiani di Santa Croce che come sempre è a fianco di Shalom per la revisione dei mezzi che vengono inviati nei paesi più poveri del mondo e a Luciano Campinoti, volontario e tecnico idrico che da sempre insieme all’ingergner Gozzini segue il progetto Acqua per il Burkina e che si è adoperato e seguirà la spedizione e la consegna del mezzo in Africa.