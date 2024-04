L’ambiente ferito dagli incivili. Venti volontari di Plastic free raccolgono tonnellate di rifiuti

SANTA MARIA A MONTE

Due tonnellate di rifiuti in poco più di due ore. In una sola strada, via Brodolini, nella nuova zona industriale di Ponticelli a Santa Maria a Monte. A raccoglierli sono stati i volontari coordinati dall’associazione Plastic Free che ha come referente Paolo Nuti. "E’ stata una bella mattinata per l’ambiente – le parole di Nuti – Tante le persone, per la precisione venti, che hanno aderito all’appello di Plastic Free e che si sono impegnate a pulire un pezzo della zona industriale Pip di Santa Maria a Monte. Abbiamo avuto la prova che il senso civico latita in chi ha abbandonato questi rifiuti nell’ambiente". Sono state raccolte circa due tonnellate tra frigoriferi, cucine, pneumatici, frontali di auto, pannolini, prodotti chimici, bottiglie, rotoli di similpelle, water, bidoni di metallo e altri rifiuti.

Alla raccolta hanno preso parte anche gli assessori Laura Falori, Elena Trovatelli e Romano Nieri in questo caso come semplici cittadini visto che l’evento di Plastic Free è assolutamente apartitico. "Questo lo voglio sottolineare – commenta ancora Paolo Nuti – Il Comune di Santa Maria a Monte ci è stato di supporto, in particolare per attivare i contatti con Geofor, che nella giornata di oggi (ieri, ndr) provvederà a rimuovere i rifiuti raccolti e accumulati".

Plastic Free riproporrà in futuro iniziative come quella che ha avuto luogo domenica mattina in via Brodolini. Sarà cura del referente Paolo Nuti comunicare altri eventi di pulizia del territorio del comune di Santa Maria a Monte che, come accade ovunque, purtroppo, è preso di mira da veri e proprin vandali dell’ambiente, che con i loro comportamenti incivili deturpano e inquinano corsi d’acqua, fosse, campi e boschi. Per fortuna che ci sono queste iniziative e persone che dedicano parte del loro tempo libero a ripulire.

gabriele nuti