Lajatico (Pisa), 13 dicembre 2019 - Paura per un furgone rimasto intrappolato nel fiume. I vigili del fuoco di Saline di Volterra sono intervenuti alle ore 17:30 circa nel comune di Lajatico e nella strada che attraversa un torrente che conduce a Fabbriche di Peccioli. Un furgone con a bordo due persone di 39 e 59 anni residente a Villa Magna è stato ribaltato dalla violenza delle acque durante un guado. I due occupanti del mezzo sono rimasti incastrati nel furgone semi-sommerso. Con l’ausilio dell’autoscala e del personale speleo alpinistico fluviale SAF, personale giunto dalla sede centrale, i due occupanti sono stati estratti e portati in salvo. Sul posto 118 e carabinieri di Terricciola. Le due persone sono state portate in salvo e non sono rimaste ferite.

