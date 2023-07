Lajatico centro del mondo Bocelli presenta Mariposa Prima data sold out

Tutto pronto per la prima data, sold out da tempo, della 18esima edizione del Teatro del Silenzio a Lajatico per lo spettacolo "Mariposa". Domani, sul palco incastonato tra le colline, di fronte alle gigantesche ali di farfalle realizzate da Pablo Atchugarry e insieme al padrone di casa Andrea Bocelli, ci sarà la forza dirompente di Emma Marrone e poi Carlo Bernini, talentuoso pianista e direttore d’orchestra, noto per essere il responsabile artistico e il collaboratore di Bocelli.

Direttamente dal mondo della lirica ci sarà anche Luca Micheletti, brillante baritono noto per essersi distinto per le sue straordinarie interpretazioni dei ruoli principali mozartiani e verdiani. E poi Giovanni Caccamo. Il cantautore scoperto da Franco Battiato, dopo la serata organizzata nel cuore di Lajatico da ArtInsolite, calcherà il palco del Teatro del Silenzio. Infine, per la prima volta in Italia gli spettatori potranno ascoltare dal vivo Loren Allred, la voce nascosta della colonna sonora di "The Greatest Showman" Fra i performer che affiancheranno Andrea Bocelli anche Sara Cortolezzis, soprano classe 1991 che vanta la vittoria del Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di Busseto (2022) organizzato dal Teatro Regio di Parma. Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio di musica Luigi Boccherini formata dai migliori allievi e dai docenti della prestigiosa scuola e diretta dal Maestro Gianpaolo Mazzoli. Insieme all’Orchestra, anche il Coro del Conservatorio, che farà esibire studenti iscritti ai corsi superiori e cantori esterni che partecipano annualmente al corso. Dal 2009 il Coro è preparato e diretto dal Maestro Sara Matteucci. Il doppio appuntamento è domani, 27 luglio e sabato 29, alle 20.30. Intanto, in attesa che si accendano le luci, oggi nella Tenuta Bocelli a Lajatico, verrà nominato ABF Advocate il cantante Davide Carbone.

L’artista, molto attivo in Brasile, si è distinto per il profuso impegno e per la dedizione dimostrata nel diffondere i valori e la mission dell’Andrea Bocelli Foundation. Gli ABF Advocate sono personaggi famosi nazionali e internazionali vicini alla filosofia e agli obiettivi della Fondazione che mettono a disposizione della ABF la loro notorietà e i loro talenti al fine di supportare l’attività e di divulgarne i risultati. Testimonial volontari delle attività che svolge la fondazione nel mondo.