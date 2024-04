"La Vie en Vespa: mostra a Vicopisano racconta il legame tra Piaggio e Francia negli anni '50 e '60"

Il mito della Vespa arriva anche a Vicopisano con la mostra "La Vie en Vespa. La Piaggio in Francia nelle foto di Enolo Biasci", allo studio fotografico Bacci, in via del pretorio 27. L’esposizione racconta, con foto e video 8mm, il periodo in cui la Piaggio, tra gli anni ‘50 e ‘60, ha ricreato una piccola Pontedera a Fourchambault, nella Nievre, dove produceva la microcar Vespa 400. Un racconto per immagini, la maggior parte delle quali inedite, di Enolo Biasci, Chef de Service allo stabilimento ACMA, culla della Vespa 400, e grande appassionato di fotografia. Esposizione patrocinata dal Comune di Vicopisano. Orario 10-13, 15-18. Ingresso libero e gratuito. info: [email protected]