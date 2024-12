La tredicesima giornata porta male. Un punto su 12

La tredicesima porta male, molto male, alle quattro compagini di Valdera e zona del Cuoio del girone A di Eccellenza Toscana. Un punto in quattro partite è un bottino davvero magro. E anche il pari, quello del Cenaia in casa contro il Ponte Buggianese, equivale al bicchiere mezzo vuoto per gli arancioverdi di Nicola Sena che vedono allontanare il Camaiore capolista che ha vinto contro il Real Forte Querceta. In fase di presentazione avevamo pronosticato una giornata favorevole per il Cenaia. Non è stato così. La squadra della frazione di Crespina Lorenzana ha dominato contro il Ponte Buggianese, ma non è riuscita a sbloccare il risultato, dimostrando ancora una volta di soffrire più le squadre di bassa classifica che quelle più attrezzate. Le altre tre compagini della nostra zona hanno fatto tutte peggio. I Mobilieri Ponsacco sono stati sconfitti uno a zero a Viareggio, il Fratres Perignano ha perso a Montespertoli e la Cuoiopelli è stata surclassata nel derby del Cuoio dal Fucecchio. L’unica squadra che ha da recriminare sono i Mobilieri Ponsacco di Massimo Macelloni (nella foto) che nella ripresa hanno messo alle strade il Viareggio creando almeno tre palle gol nitidissime. Anche il Fratres avrebbe potuto uscire da Montrespertoli con un punto, ma la squadra di Falivena finora è stata troppo altalenante e fragile e la sconfitta di domenica ne è un’ulteriore testimonianza. In classifica Camaiore in testa con 31punti e ben sette lunghezze di distacco dal Cenaia che rimane secondo a quota 24. Seguono Sporting Cecina a 23, Castelnuovo Garfagnana 22, Viareggio 21, Massese, Pro Livorno Sorgenti e Sestese a quota 20, il Montespertoli balza a 18 e si lascia dietro il Real Forte Querceta a 16 e il Fucecchio a 14. In zona play out Mobilieri Ponsacco a 13 punti, Fratres Perignano a 11, Certaldo e Ponte Buggianese a 10. Ultima la Cuoiopelli con 4 punti. Mancano due giornate alla fine del girone di andata e ormai è quasi certo che tre delle compagini di Valdera e Cuoio dovranno lottare per non retrocedere. Con la Cuoiopelli che ha anche scarse speranze di poter agganciare la zona play out.