La passione di Zerbi : "Tutto iniziò a 14 anni"

"Da quando ho 14 anni e ho preso il mio primo Cinquantino non ho mai smesso di amare la Vespa". Sorridente e orgoglioso, Rudy Zerbi, showman e professore di Amici di Maria dei Filippi, è tra le decine di migliaia di appassionati che oggi hanno festeggiato i Vespa world days partecipando alla grande parata che ha visto sfilare circa 15mila vespisti lungo le strade delle colline pisane. In sella a una fiammante Vespa Gtv 300, il volto televisivo si è concesso alle foto dei fans e dei tanti curiosi che lo hanno avvistato in Viale Italia alla partenza del maxi corteo.

Anzi anche lui ha immortalato a modo suo l’evento che consegna per sempre Pontedera alla storia di questi raduni: salito su una scala improvvisata ha invitato la folla di appassionati ad alzare le mani per un’instagrammata pubblicata subito sul suo profilo 2,2 milioni di follower nel quale insieme a Marco Lambri, capo del centro stile Piaggio, racconta le emozioni di disegnare lo scooter diventato presto un mito.

"La Vespa - ha aggiunto sorridendo Zerbi - è libertà, i primi viaggi, le prime fidanzate. La Vespa è donna, con le sue rotondità meravigliose. Insomma,. le cose più belle della vita: la libertà e le donne. E io sono felice e orgoglioso di partecipare a questa festa".