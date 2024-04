PECCIOLI

Sabato 20 aprile alle 17.30, nelle sale di Palazzo Senza Tempo, si inaugurerà la mostra "Lanciotto voleva fare il pittore", a cura di Alberto Mugnaini. La mostra è promossa e prodotta dalla Fondazione Peccioliper e dal Comune di Peccioli, con il contributo dell’archivio Lanciotto Baldanzi. Dopo la mostra dedicata ad Alessandro Ciulli, pittore di Fabbrica, inaugurata il 19 novembre 2022 e ospitata nelle sale di Palazzo Senza Tempo fino al 2 aprile scorso, prosegue il percorso di valorizzazione della ricchezza artistica della Valdera con una mostra sull’artista Lanciotto Baldanzi. Nato il 14 febbraio 1949, ha vissuto fino alla sua scomparsa, avvenuta il 2 ottobre 2022, a Terricciola. Nel paese natale Baldanzi ha lavorato in modo incessante per oltre cinquant’anni, lasciando più di un migliaio fra cartoni e tele fittamente lavorati, oltre a diverse centinaia di disegni e assemblaggi. Un patrimonio artistico e umano complesso, indagato in modo analitico per la prima volta e che ha richiesto lunghi mesi di catalogazione, ordinamento e selezione. La mostra è corredata da uno studio monografico dal titolo Lanciotto voleva fare il pittore di Alberto Mugnaini, che già aveva curato la mostra e il catalogo di Alessandro Ciulli, che rende accessibili le peculiarità della vita e dello stile dell’artista.

La mostra e il catalogo rappresentano un primo approccio di "dissodamento di un terreno aspro e accidentato, una prima esplorazione" dell’universo dell’artista, in cui i risultati del suo lavoro sono profondamente legati e implicati agli eventi della sua vita. Per comprendere e restituire al pubblico la complessa e unica personalità di Lanciotto Baldanzi la Fondazione Peccioliper ha chiesto a Michele Santeramo, uno dei più grandi drammaturghi contemporanei, di trasporla in versione teatrale, che verrà messa in scena il 20 aprile alle 21 al cinema Passerotti. Quindi, sabato 20 alle 17.30, inaugurazione della mostra su Baldanzi al Palazzo Senza Tempo. Interverranno: Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli, Mirko Bini, sindaco di Terricciola, Alberto Mugnaini, storico dell’arte e curatore della mostra, Tristano Baldanzi, archivio Lanciotto Baldanzi. Al cinema Passerotti alle 21, "Lanciotto Baldanzi", spettacolo di e con Michele Santeramo. Per le prenotazioni 0587-672158.