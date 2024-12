La Mezza maratona. Ecco chi c’è sul podio

Grandi numeri alla 13esima edizione della Mezza Maratona di San Miniato, la prova pisana che ha avuto ben 537 arrivati nella prova agonistica, uno dei maggiori riscontri nella sua storia. Fa festa Leonce Bukuru, il burundiano della Cosenza K42 che bissa così la vittoria dello scorso 2022. Seconda posizione per il marocchino Mohammed El Ouardy, terzo il primo degli italiani, Mirko Dolci (Gs Lucchese). Successo straniero anche fra le donne con la burundiana della Virtus Lucca Violette Ndayikengurukiye che ha prevalso sulla vicecampionessa italiana promesse Isabella Caposieno, terzo posto per Denise Cavallini. In 150 gli arrivati alla prova sui 10 km dove a svettare è stato Augusto Casella che ha staccato Giacomo Molinaro (Atl.Vinci) e Abdelouahed Lablaida (Gs Maiano). In campo femminile prima Agnese Bonavita.