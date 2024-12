POMARANCENell’attesa che la copertura di un pensionamento medico a Pomarance venga trovata, il sindaco Graziano Pacini, insieme all’assessora Anna Bertini, ha avuto un’interlocuzione con la direzione della Società della Salute, precisando che, nell’auspicabile attesa della sostituzione, la situazione sanitaria del Comune resta stabile. Nello specifico, fa sapere il primo cittadino, "la Medicina di gruppo non verrà sospesa, infatti è stata prorogata di 3 mesi e sarà se necessario ulteriormente prorogabile. Inoltre, la segreteria dei medici, in vista della maternità della titolare, non è assolutamente abrogata ma dovrà essere garantita". Pacini fa anche sapere che, a seguito dell’assenza di due dottoresse impegnate in alcuni corsi di specializzazione, sarà istituito un servizio di continuità assistenziale "per tutti i venerdì a partire dal 3 gennaio. A questo medico – specifica – possono far riferimento sia coloro che non hanno ancora operato la scelta, che anche tutti gli altri, per visite, ricette o altre necessità".

Il primo cittadino di Pomarance ha spiegato che "un certo disagio in questi casi è inevitabile, tuttavia crediamo di poter dire che, con la pressante attenzione del Comune e la piena collaborazione della Società della Salute, gran parte dei problemi tipici di questi casi, sono stati quantomeno ridotti al minimo. È chiaro – sottolinea Pacini – che la soluzione ottimale sarebbe l’arrivo di un nuovo medico, atteso intanto con l’inserimento provvisorio e poi, in via definitiva, col bando regionale previsto in primavera". Il sindaco conclude con una nota positiva, spiegando che "essere riusciti a mantenere la Medicina di Gruppo, la segreteria e avere il supporto di un medico tutti i venerdì, ci conforta nel poter avere ancora un po’ di tempo per l’obiettivo principale rappresentato dal ritorno a 3 medici effettivi".