La giunta in ascolto. Tour nelle frazioni

La scelta della giunta comunale (sostenuta dalla compagine di maggioranza Terricciola Sicura) guidata dal sindaco Matteo Arcenni è quella del dialogo costante e del confronto con la popolazione. Ora sindaco e giunta hanno iniziato anche un "viaggio" sul territorio comunale, frazione per frazione, per sentire dalla voce dei cittadini necessità, urgente e desideri. Una vera e propria campagna di ascolto promossa dall’amministrazione comunale per avere segnalazioni e proposte dei cittadini. "L’obiettivo – viene spiegato – è quello di recepire le richieste della cittadinanza, condividendo al tempo stesso progetti in corso e futuri per il nostro territorio". Il prossimo incontro in programma i si terrà martedì 21 gennaio alle 21, 15 a Soianella, nella sede dell’associazione "Per Soianella". Tutte le informazioni anche sulla pagina social dell’amminustrazione.