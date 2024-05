La giostra degli spareggi. Cuoiopelli, pericolo River

E’ giornata di spareggi. I più importanti al Masini di Santa Croce, dove la Cuoiopelli affronta (inizio alle 15) il River Pieve nella semifinale dei play off del girone A di Eccellenza, e a Larciano (ore 16) in campo neutro tra San Miniato Basso e Sestese per stabilire chi vince il girone B di Promozione e sale in Eccellenza. In caso di vittoria la Cuoiopelli tornerà in campo il 19 maggio, sempre a Santa Croce, contro la vincente tra Camaiore e Zenith Prato. Alla Cuoiopelli basta il pari dopo i tempi supplementari, avendo la migliore posizione in classifica (seconda) rispetto al River (quinta). Il San Miniato Basso se vince sale in Eccellenza, altrimenti va direttamente alle finali regionali dei play off contro le vincenti degli spareggi degli altri due gironi di Promozione.

Nella Cuoio, che in campionato ha conquistato appena un punto contro i garfagnini di Pieve Fosciana (pari all’andata e sconfitta nel ritorno in casa), sono ancora incerti capitan Lucaccini e Passerotti. I biancorossi di Santa Croce hanno dalla loro i favori del pronostico, ma Falivena non si fida dei garfagnini.

Il San Miniato Basso domenica scorsa, nello scontro diretto dell’ultima giornata contro la Sestese a Sesto Fiorentino, ha accarezzato a lungo il sapore della vittoria grazie al gol di Demi. Ma al 70’ i locali hanno pareggiato rimandando tutto allo spareggio di domani. In campionato i due scontri diretti sono terminati in parità. Non è da escludere la coda dei supplementari.

Play off e play out in Prima categoria. Forcoli-Sanromanese (ore 16 a Forcoli) per lo spareggio promozione mentre si giocano la salvezza Montenero-La Cella (ore 12,30, stadio Banditella di Livorno) e Tirrenia-San Frediano (ore 16, Marina di Pisa). In Seconda categoria play off tra Sextum Bientina e Migliarino Vecchiano (ore 16,a Bientina), Acciaiolo-Capannoli (ore 16, Acciaiolo) e Ponte a Cappiano-Crespina (ore 16, Ponte a Cappiano). Finale play off del girone C il 19 maggio Volterrana-Rosignano. Gare play out San Prospero Navacchio–Atletico Carrara dei Marmi (ore 16, San Prospero), Atletico Cascina–Polisportiva Monteserra (ore 16, Cascina), Lajatico-Montieri (ore 16, Fabbrica), Corazzano-Stella Azzurra (ore 16, Corazzano) e Santacroce-Casciana Terme Lari (ore 16, Santa Croce stadio Buti).