"La favola nera". Storia del Forteto

Stasera un altro appuntamento della rassegna Three Crimes - 2a Edizione alla Macelleria Falaschi di San Miniato. Edoardo Orlandi presneterà "L’isola che non c’era": ovvero la favola nera del Forteto. sarà prese4nte Giuseppe Aversa. Appuntamento alle 20,15. Un podcast su una storia sconvolgente di maltrattamenti, violenza, umiliazione, ricatto, abusi fisici e psicologici. Un luogo, il Forteto, atentico teatro di un cortocircuito sociale che per quasi quarant’anni ha permesso all’inferno di sembrare il paradiso.