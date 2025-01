La Bnv Pontedera non decolla. Un altro passo falso

La BNV Juve Pontedera incassa un’altra sconfitta nella seconda giornata di ritorno del campionato, cedendo sul parquet di casa contro il Pino Dragons Firenze con il punteggio di 66-54. Nonostante un avvio incoraggiante, i padroni di casa non sono riusciti a mantenere continuità del match. La gara era iniziata sotto buoni auspici per Pontedera, che nel primo quarto ha mostrato grande intensità offensiva e solidità difensiva. Grazie a un’ottima circolazione di palla e alla precisione dall’arco, i biancoblù sono riusciti a portarsi avanti, raggiungendo un massimo vantaggio di 9 punti. Tuttavia, il Pino Dragons ha risposto immediatamente, trovando ritmo in attacco e ricucendo progressivamente lo strappo con la prima frazione che si è chiusa con Pontedera avanti di misura sul 22-21. Tuttavia nel secondo quarto, la partita ha cambiato volto e Pontedera ha iniziato a faticare in attacco, con tiri affrettati e palle perse che hanno permesso ai fiorentini di alzare il ritmo.

Gli ospiti sfruttando le difficoltà della difesa biancoblù, hanno preso il controllo del match grazie a una maggiore precisione al tiro e a rapide transizioni offensive e a metà del periodo, Firenze era già avanti di 7 punti, chiudendo il primo tempo con il risultato di 44-37, lasciando i padroni di casa in difficoltà. Al rientro dagli spogliatoi, Pontedera ha provato a reagire ma la poca precisione al tiro e le difficoltà nel controllo dei rimbalzi difensivi hanno permesso al Pino Dragons di mantenere il vantaggio. Gli ospiti hanno quindi continuato a colpire con regolarità, approfittando degli errori dei biancoblù e consolidando il distacco ma il terzo quarto si è chiuso con un parziale di 14-8 in favore di Firenze, che ha portato il punteggio sul 58-45. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha tentato un ultimo sforzo per rientrare in partita ma le energie residue non sono bastate per invertire la rotta e Firenze ha amministrato il vantaggio con esperienza, chiudendo il match e infliggendo a Pontedera una sconfitta che pesa enormemente sulla classifica.

Andrea Martina Torre