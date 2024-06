"Invertire subito rotta. No all’ampliamento della discarica"

1) Pontedera deve completamente invertire la rotta rispetto a quanto fatto fino ad oggi, adottando una politica ambientale nel segno di una vera transizione ecologica, aumentando i parchi, bonificando le aree inquinate, opponendosi all’ampliamento della discarica di Gello, optando per un’urbanistica eco-funzionale. E sul piano del dissesto idrogeologico limitando il consumo di suolo e rivedendo completamente il sistema di drenaggio delle acque per evitare eventi alluvionali come quello dello scorso novembre.

2) Unitamente alle politiche fiscali di agevolazione/riduzione delle imposte e delle tasse (tari, tassa occupazione suolo pubblico) occorrono iniziative di promozione attraverso manifestazioni ed eventi tematici, attraverso un tavolo permanente di consultazione tra amministrazione e rappresentanze del commercio, che valorizzino le peculiarità produttive del territorio. Rivedere completamente il sistema dei parcheggi, della gestione del ritiro dei rifiuti, di pulizia e spiazzamento delle strade. Implementare i collegamenti del centro con le frazioni e con l’asse di viale Piaggio, garantire maggiore cura della aree pubbliche e maggiore sicurezza.

3) Proponiamo la riapertura della ex scuola Curtatone andando incontro alle richieste degli studenti emerse durante la fase di indagine ed ascolto nella formazione del POC, creando al piano primo uno studentato, ossia una struttura ricettiva abitativa, in grado di ospitare studenti universitari e ricercatori del polo tecnologico del viale Piaggio e al piano terra un servizio di mensa universitaria, servizi di coworking, esposizioni museali e auditorium. La sede Ipsia di piazza Andrea da Pontedera è destinata ad ospitare abitazioni che sono necessarie anche per far fronte alle richieste del mercato immobiliare. Per quella di via Primo maggio vedrei bene un mercato coperto che a Pontedera manca.

4) Riaprire la Curtatone anche per l’impatto che avrebbe sull’attrattività e sul ripopolamento del centro a livello culturale, inoltre togliere dal piano delle alienazioni la villa Piaggio che fa parte del nostro patrimonio storico, per restituirla all’uso pubblico, valorizzando e riqualificando il parco Gemma.