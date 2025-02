Infortuni sul lavoro e controlli. L’impalcatura non è a norma. Denunciato impresario edile

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e contrasto a condotte che violano la normativa in materia, che è stringente e prevde precise disposizioni. Continuano i controlli a appeto sul territorio.

Nella mattinata di giovedì i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa, supportati dai militari della stazione carabinieri di Buti – da quanto si apprende – hanno denunciato un impresario per violazioni al testo unico sulla sicurezza nei cantieri, in un cantiere a Cascine di Buti. Nel corso del controllo, è stato riscontrato il mancato rispetto del distacco previsto delle tavole dell’impalcatura dalla muratura servita. Tale inadempienza – viene spiegato – oltre a costituire un rischio per l’incolumità dei lavoratori, è in violazione del Testo Unico sulla Sicurezza nei Cantieri. Oltre alla denuncia, sono state elevate ammende per un importo complessivo di 711 euro.

L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare il fenomeno delle violazioni alla normativa. Le autorità competenti, nel sottolineare l’importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza, invitano tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di opere edili a prestare la massima attenzione e a adottare tutte le misure necessarie a tutela dei lavoratori. Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro rappresenta il principale riferimento normativo in ambito di cantiere edile, elencando le regole e le disposizioni da seguire per garantire standard di sicurezza conformi alla normativa vigente.

Di fatto, nel testo si individuano le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel cantiere e prescrive le misure di sicurezza da adottarsi per la prevenzione dei rischi.

C. B.